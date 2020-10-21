Durumu ciddi! Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi. Sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan Durmuş'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.Abone ol
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Durmuş'un, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, ambulansla hastaneye getirildiği belirtildi.
Yoğun bakım servisinde tutulan Osman Durmuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.