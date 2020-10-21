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NATO Sekreteri Jens Stoltenberg: Doğu Akdeniz'de durumu endişe ile izliyorum

NATO Sekreteri Jens Stoltenberg, "Doğu Akdeniz'de durumu endişe ile izliyorum. Gerginliğin düşürülmesi için Türkiye ile Yunanistan arasında hat kuruldu. NATO ve AB'nin ortak hedefi gerginliğin azaltılmasıdır." dedi.

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Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim kaldığı yerden devam ederken NATO Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Jens Stoltenberg, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Doğu Akdeniz'de durumu endişe ile izliyorum. Gerginliğin düşürülmesi için Türkiye ile Yunanistan arasında hat kuruldu. NATO ve AB'nin ortak hedefi gerginliğin azaltılmasıdır.

''S-400 NATO'ya uyumlu değil"
1990'larda Ege ve Doğu Akdeniz'de benzer olaylar yaşanmış NATO mekanizmalarıyla gerginlik azaltılmıştı. S-400 kararı ulusal bir karardır ancak S-400 NATO'ya uyumlu değil" 

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