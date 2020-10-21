Dağlık Karabağ gerilimi sonrası gözdağı mı? Rusya'dan skandal Türkiye mesajı!

RUSYA Dışişleri Bakanlığı'nın 193 yıl önceki Navarin Deniz Muharebesi anma mesajında "Türk ve Mısır donanmalarını yendik, Yunanistan bağımsız oldu" paylaşımı tepki çekti. Paylaşımın, Rusya ile Türkiye arasındaki Dağlık Karabağ gerilime denk getirilmesi dikkat çekti.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Mısır donanmalarının Rus, Britanya ve Fransız donanmalarınca yenildiği ve Yunanistan'ın bağımsızlığına giden yolu açan 193 yıl önceki Navarin Deniz Muharebesi'ni anması Türkiye'ye yönelik gözdağı mesajı olarak yorumlandı.

Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından skandal bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "193 yıl önce, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın birleşik filosu, Navarin Körfezi'nde Türk-Mısır filosunu yendi. Müttefik filomuzun zaferi, Yunanistan'ın bağımsızlığının ön koşullarından biri haline geldi" denildi.

Türkiye-Rusya satrancı

Suriye'den Libya'ya kadar uzanan geniş bir bölgede, Türkiye ile Rusya'nın nüfuz mücadelesine sahne olurken, söz konusu çekişme en son Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla birlikte Kafkasya'ya da yayılmıştı.

Lavrov: Türkiye stratejik ortağımız değil

Rusya'nın Dağlık Karabağ sorunu için kurduğu masada Türkiye'ye yer vermemesinin ardından Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi, Türkiye bizim partnerimiz" demişti.

Türkiye'ye Rusya vetosu

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen ateşkes görüşmelerine Türkiye'nin de katılması önerisini reddettiklerini açıklamıştı.

Moskova'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Rusya, ABD ve Fransa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) himayesi altında çözüm arayışına devam etmesi gerektiğini söylemişti.

Navarin Deniz Muharebesi nedir?

Navarin Deniz Muharebesi, Osmanlı ve Mısır donanmalarıyla, birlikte hareket eden Britanyalı, Fransız ve Rus donanmaları arasında, 20 Ekim 1827 tarihinde geçmiş olan bir deniz muharebesidir. Bu muharebe Osmanlı tarihinde Navarin Olayı, Navarin Baskını veya Navarin Faciası adlarıyla da geçer.