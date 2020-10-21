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Bakan Albayrak: 'Kalkınma Fonu' girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen 'Kalkınma Fonu'nun girişimcilerin ve yatırımcıların hizmetine sunulduğunu açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı BeratAlbayrak, Twitter hesabından, "#YEPHedeflerSonuçlar" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Kalkınma Fonuna ilişkin gelişmelere yer veren Albayrak, "Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız. Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen 'Kalkınma Fonu' girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu. Üretmeye ve çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.

Toplam 750 milyon lira kaynak oluşturuldu
Albayrak'ın paylaşımında fona ilişkin bir de video yer aldı. Videoda, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından organize edilen Kalkınma Fonu sayesinde girişimciyi, yatırımcıyı desteklemenin ve yüksek katma değerli teknolojik üretim için maddi zemin hazırlamanın hedeflendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi: "Bakanlık tarafından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2018'den itibaren yeniden yapılandırıldı. Yeni yapılanma sayesinde ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde stratejik öneme sahip sektörlerin ve girişim ekosisteminin gelişmesine destek sağlayacak olan Türkiye Kalkınma Fonu hayata geçti. Bölgesel Kalkınma Fonu ve Teknoloji İnovasyon Fonu olarak iki farklı alana destek vermeyi hedefleyen Kalkınma Fonu yenilikçi yatırımlar için devreye alındı. Bu iki alanda toplam 750 milyon lira kaynak oluşturuldu." 

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