İstanbul'da karısını öldürüp otomobilde 2 saat gezdirmişti! Cani eşin cezası belli oldu

Ben de yasları bağladım gittim: Çıkan gerekçeli karar sonrası müebbet hapis cezasına çarptırılan katil Eren Erdoğan'ın kararına itiraz eden anne Fatma Alyar, "Ağırlaştırılmış müebbet yerine. Bir canın bedeli bu mu yani? Neyin geleceği? Size soruyorum Allah için neyin geleceği? Benim kızımın geleceği oldu mu ki onun da geleceği olsun? Gelecek şansı tanıyorlar, gelecek hakkı tanıyorlar bir kravat bir ceket. Çok güzel. Yüce mahkeme dediğimiz, bir katilin bir kravatına mı bakar? Niye benim giydiğim kara yaslara bakmıyor? Ben de yasları bağladım gittim. Eziyet gibi gözümün önünde benim kızımın azraili ile karşı karşıya durdum benim duygularımı neden bu mahkeme heyeti göz önüne almadı da bir katilin kravatını aldı? Ben çocuğumu polisle gittim devlet kapısıyla gittim, devletin adıyla aldım. Devletin adına mahkeme kararı açtım hukuk dışı asla hiçbir şey yapmadım" şeklinde konuştu.