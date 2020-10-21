İstanbul'da karısını öldürüp otomobilde 2 saat gezdirmişti! Cani eşin cezası belli oldu
İSTANBUL'da boşanma aşamasında olduğu 4 aylık eşi Fatma Erdoğan'ı araçta silahla ateş ederek öldüren ve 2 saat eşinin cesediyle dolaşan Eren Erdoğan hakkında müebbet hapis kararı çıktı.
Bahçelievler'de boşanma aşamasında olduğu 4 aylık 22 yaşındaki eşi Fatma Erdoğan'ı araçta silahla 2 el ateş ederek öldüren ve 2 saat eşinin cesediyle dolaşan aynı yaştaki tutuklu sanık Eren Erdoğan'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapsi istendi. 28 Eylül 2020'de görülen karar duruşmasında Eren Erdoğan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden Fatma Erdoğan'ın ailesi ve avukatı, gerekli tüm hukuki sürecin devam edeceğini belirtti.
Karara itiraz eden gözü yaşlı anne Kıymet Alyar ise DHA'ya konuştu. Alyar, "Benim gencecik fidanım gitti. Dönüşü yok. Ben şikayetçiyim ne diyeceğim artık bilmiyorum. Biz öldük yani bir cinayet değil. Bütün sülale öldü. Yaşamıyorum ben. Ölüm korkusundan o eve gitmiyordu benim kızım. Gitse de ölecekti. Gitmedi, yine öldü. Bunu, benim yüce mahkeme dediğim, adalet dediğimiz yasalar gelecek hakkı tanıyarak müebbet verdi" dedi.
Ben de yasları bağladım gittim: Çıkan gerekçeli karar sonrası müebbet hapis cezasına çarptırılan katil Eren Erdoğan'ın kararına itiraz eden anne Fatma Alyar, "Ağırlaştırılmış müebbet yerine. Bir canın bedeli bu mu yani? Neyin geleceği? Size soruyorum Allah için neyin geleceği? Benim kızımın geleceği oldu mu ki onun da geleceği olsun? Gelecek şansı tanıyorlar, gelecek hakkı tanıyorlar bir kravat bir ceket. Çok güzel. Yüce mahkeme dediğimiz, bir katilin bir kravatına mı bakar? Niye benim giydiğim kara yaslara bakmıyor? Ben de yasları bağladım gittim. Eziyet gibi gözümün önünde benim kızımın azraili ile karşı karşıya durdum benim duygularımı neden bu mahkeme heyeti göz önüne almadı da bir katilin kravatını aldı? Ben çocuğumu polisle gittim devlet kapısıyla gittim, devletin adıyla aldım. Devletin adına mahkeme kararı açtım hukuk dışı asla hiçbir şey yapmadım" şeklinde konuştu.
Cinayetin üstünü örtmek istedi: Cinayetin planlandığını savunan anne Alyar, "Bu cezayı veren hakime hanım, 'Ben evladı vardır' dedim, vicdanı vardır dedim asla yokmuş. Eliyle gözüyle okudu o katilin, o caninin arkadaşına yazdığı, yardım edicisine yazdığı kelimeleri ağzıyla okudu hakime hanım. El insaf ya. 'Öldürürüm. Gider 4 sene paşa paşa yatar çıkarım.' Evet doğru. Resmen paşa paşa yatıyorlar içeride. Ondan indirim bundan indirim bir af gelir salarlar dışarıya oldu bitti. Bu cezalar herkesi azmettirir. Caydırmaz yani. Ben bir kere ifade verdim. Yaşadığımızı gördüğümüzü olduğu gibi anlattım. Ama katil alay edercesine her gelişinde değişik ifade verdi. Yok ihaneti vardı vurdum, yok evine gelmedi vurdum. Yani yaptığı hatanın cinayetin üstünü örtmek için bin türlü yalanla o mahkemede savunma yaptı. Yalan arkadaşım yalan her şey ortada" ifadelerini kullandı.