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Düzce Valiliği'nde korkutan patlama! Sebebi belli oldu

Demirören Haber Ajansı

DÜZCE Valiliği’nde güvenlik noktasında patlayan biber gazından etkilenen personel, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

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Düzce Valiliği protokol girişindeki güvenlik noktasında görevli polisin üzerindeki biber gazı patladı. Biber gazının makam katındaki odalara yayılmasıyla bazı idari personel etkilendi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla gazdan etkilenen idari personeli pencereden tahliye etti.

Valilik bahçesinde bekleyen sağlık ekipleri gazdan etkilenenlere müdahale etti. Hastaneye gitmek isteyenler ise ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın makamında olmadığı, vali yardımcılarının ise kendi imkanlarıyla binadan çıktığı öğrenildi.


"Personel hakkında soruşturma başlatılmıştır"
Düzce Valiliği yaşanan olayla ilgili olarak “Saat 13.00 sıralarında Valilik binası girişindeki polis koruma noktasında görevli polis üzerinde bulunan biber gazı personelin dikkatsizliğinden dolayı gazın açığa çıkması sonucu, binayı yoğun bir duman kaplamış anında binada can güvenliği açısından görevli tüm personelin tahliyesi sağlanmış olup, personel hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan olayla ilgili bina içerisinde ve çevresinde bulunan hiçbir vatandaşımızda ciddi bir sağlık sorunu olmamıştır.” açıklamasını yaptı. 

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