Sadakatsiz dizisi FOX'un başını yaktı ard arda final kararı geldi!

Kanal D'nin son dizi bombası Sadakatsız son günlerde hem sosyal medyanın hem de televizyon izleyicisinin yakın markajında. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi bir dizinin daha sonunu getirdi. FOX'un çarşamba akşamları reyting listesine adını yazdıran dizisi erken final yapıyor.