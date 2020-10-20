Sadakatsiz dizisi FOX'un başını yaktı ard arda final kararı geldi!
Kanal D'nin çarşamba akşamları yayınlanan dizisi Sadakatsiz, FOX'un başını yaktı. FOX'un büyük ses getiren, tekrarları bile reyting listelerine giren dizisi Öğretmen erken final yapıyor.
Kanal D'nin son dizi bombası Sadakatsız son günlerde hem sosyal medyanın hem de televizyon izleyicisinin yakın markajında. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi bir dizinin daha sonunu getirdi. FOX'un çarşamba akşamları reyting listesine adını yazdıran dizisi erken final yapıyor.
Mr. Hiiragi's Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisi MED yapımın açıklamasına göre 36 bölüm sürecek ve 2021 yılında Mayıs ayında final yapacaktı. Fakat Star'ın Sadakatsiz dizisi tüm planları bozdu.
4 bölüm yayınlanan dizi koronavirüs nedeniyle yayın hayatına zorunlu ara vermek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz hafta kaldığı yerden ekran macerasına devam eden dizi FOX'un yüzünü bir türlü güldüremedi.
Öğretmen dizisinin yokluğunda yayın hayatına başlayan Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamı seyirciyi eline aldı ve ekran başına kilitledi. Hikayesi yarım kalan ve bir türlü seyirciyi içine çekemeyen dizi için final yolu göründü.