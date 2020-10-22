2.6 milyon emekli ayda 763 TL ile geçinmeye çalışıyor! DİSK-AR'dan çarpıcı rapor

13 milyon emekli ve hak sahibi var

Türkiye’de 13,2 milyon emekli ve hak sahibi var. Emekliler ve hak sahipleri işçilerden sonra çalışma yaşamının en büyük sosyal grubu. Yaşlılık aylığı alan, yani emekli olan sigortalıların sayısı 9 milyon 90 bin, ölen sigortalıların hak sahiplerinin (dul ve yetim) sayısı 3,8 milyon.