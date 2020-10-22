2.6 milyon emekli ayda 763 TL ile geçinmeye çalışıyor! DİSK-AR'dan çarpıcı rapor
DİSK-AR'ın emeklilerinin durumunu inceleyen raporuna göre, Türkiye'de 2.6 milyon emekli ve hak sahibi ayda 763 TL ile geçinmeye çalışıyor. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren rapordan dikkat çeken veriler...
DİSK-AR'ın yayımladığı Türkiye'de Emeklilerin Durumu ve Emeklillikte Yaşa Takılanlar Gerçeği Raporu, sayısı 13.2 milyonu aşkın emekli ve hak sahipleriyle, emekli olmak için yaş kısıtını bekleyen geniş bir kesimin durumunu analiz ediyor.
13 milyon emekli ve hak sahibi var
Türkiye’de 13,2 milyon emekli ve hak sahibi var. Emekliler ve hak sahipleri işçilerden sonra çalışma yaşamının en büyük sosyal grubu. Yaşlılık aylığı alan, yani emekli olan sigortalıların sayısı 9 milyon 90 bin, ölen sigortalıların hak sahiplerinin (dul ve yetim) sayısı 3,8 milyon.
En düşük emekli geliri 763 TL
Türkiye’de en düşük emekli aylık ve geliri alan ilk yüzde 20’lik dilimin aylık harcanabilir geliri Temmuz 2020 itibariyle 763 TL.
13,2 milyon emekli ve hak sahibinin 7,9 milyonu ise asgari ücretin altında aylık ve gelire sahip.