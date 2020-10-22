Çığlıklarına komşuları yetişti! Kocası tarafından dövülen kadın hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi 65038 Sokak'ta meydana geldi. Dursun O., ismi henüz öğrenilemeyen eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzeri Dursun O., eşi tarafından başından ve çeşitli yerlerinden darbedildi.