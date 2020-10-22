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Babası Cengiz Şeker açıkladı! Kadir Şeker karantinada

12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker cezaevinde karantinaya alındı. Baba Cengiz Şeker ‘Duruşmadan sonra cezaevine döndüğünde karantinaya alınmış, bir süre karantinada kalacakmış’ dedi.

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Kadir Şeker, 5 Şubat 2020 tarihinde Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı sözlü ve fiziki şiddet uygulayan Özgür Duran’a engel olmaya çalışırken Duran'ı kalbinden bıçaklamıştı. İfadesinde zor durumdaki kadının durumuna dayanamadığı için müdahale ettiğini söyleyen Şeker 'Ayıp değil mi, gücün kadına mı yetiyor’ diyerek müdahale ettiğini ve aralarında kavga çıktığını, daha sonra ayrılıp giderken Duran’ın arkadan gelerek boğazına sarıldığını, kendisinin de cebinden bıçağı çıkardığını ve arbede sırasında yere düştüklerini, Duran’ın bu sırada yaralandığını anlattı. Ayşe Dırla, Duran’ın kendisini dövmediğini sadece tartıştıklarını, Kadir’i uyarmasına rağmen müdahil olduğunu iddia etti.

“Tedbir olarak…”

Kamuoyunda yoğun ilgi gören soruşturma ve yargılama süreci tamamlandıktan sonra geçtiğimiz hafta karar çıktı. Kadir Şeker, ‘kasten adam öldürmek’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şeker’in ailesi ve avukatları karara itiraz etti. Duruşmadan sonra cezaevine götürülen Kadir Şeker’in ise karantinaya alındığı ortaya çıktı.

Baba Cengiz Şeker, Hürriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada ‘Açık görüş için kendisini ziyaret etmek istemiştik. Ancak duruşmadan sonra cezaevine döndüğünde karantinaya alınmış, bir süre karantinada kalacakmış. Duruşmaya katıldığı için koronavirüs tedbiri olarak böyle bir uygulama yapılmış’ dedi.

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