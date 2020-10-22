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Osman Durmuş kimdir nereli Osman Durmuş öldü mü?

Uzun süredir siyasetin içinde olan isim Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi ve tedavi altına alındı. Osman Durmuş'un öldüğü haberleri hakkında asılsızdır açıklanması yapıldı. Peki 57. Hükümet’te Sağlık Bakanı olan Osman Durmuş kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

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Dün sabah saatlerinde beyin kanaması geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Osman Durmuş öldü haberleri hakkında yapılan asılsız açıklaması yapıldı. 73 yaşında olan Osman Durmuş aslen Çankırılı ve Ayfer Durmuş ile evli. 

MHP Genel Merkezi, eski Sağlık Bakanı ve 21'inci Dönem Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş'un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddialarını yalanladı.

Partinin resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "21'inci Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, eski Sağlık Bakanımız Sayın Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup, yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

Osman Durmuş kimdir: Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947’de Çankırı’da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Elif’tir.

Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültenin Anatomi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi yaptı. Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası’nı tamamladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1990’da doçent, 2003’te profesör oldu. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası’nın Kurucusu oldu ve Başkanlık görevinde bulundu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda 60 kadar makalesi yer aldı.

21. Dönem Kırıkkale Milletvekili. 57. Hükümet’te Sağlık Bakanlığı görevini yürüttü.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca bilen Durmuş, evli ve 3 çocuk babası.

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