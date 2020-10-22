Son dakika Bakar Akar'dan S-400 açıklaması: NATO'ya entegre edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dakika yaptığı S-400 açıklaması yaptı. Akar, 'S-400'ler NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek. Türkiye NATO üyelerinden beklenen tüm sorumlulukları yerine getirmektedir.' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerikan Bloomberg'in sorularını yanıtladı.

Bakan Akar, S-400 hava savunma sistemi bağımsız olarak konuşlandırılacağını belirterek, şunları söyledi:

"S-400’ler halihazırda NATO içerisinde olan S-300’ler gibi ayrı bir sistem olarak kullanılacak. Temin edilen her savunma teçhizatı test ve sistem kontrolünü içerir. Bugüne kadar sadece Rusya Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun şekilde cevap verdi."

Akar, "Fransa-İtalya ortaklığında yapılan bir savunma sistemi için görüşmeler yapıyoruz, ABD'den de Patriot'ları uygun koşullar altında alabiliriz" dedi.

'Ankara’nın NATO’dan uzaklaştığı anlamına gelmez'

Akar, "Türkiye'nin, NATO bünyesinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğine dikkat çekti, müttefiklerden de güvenlik endişelerini anlamasını ve buna cevap vermesini beklediğini vurguladı.

Akar, "S-400’ler bir ihtiyaçtı, Ankara’nın NATO’dan uzaklaştığı anlamına gelmez" vurgusu yaptı.