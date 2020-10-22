KONDA'dan bomba anket! Oyunu artıran tek parti İYİ Parti oldu

KONDA Araştırma Şirketi, Eylül ayı kamuoyu araştırma bulgularını paylaştı. KONDA’nın anketinden dikkat çekici sonuçlar çıktı. Koronavirüs salgını ve ekonomik kriz nedeniyle AK Parti ve MHP’nin oylarında düşüş yaşanırken, İYİ Parti’nin oyu ise yüzde 14,8’e yükseldi.