BIST 1.212
DOLAR 7,81
EURO 9,26
ALTIN 481,00
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı: Mavi kategoride aranan terörist Hüseyin Acar etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, PKK’nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve mavi kategoride aranan sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu terörist Hüseyin Acar'ın Hatay’da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone ol

Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında 18 Ekim’de Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 2016-2017 yıllarında sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu ve saha yürütme üyesi olan, örgütün dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve terörden arananlarda 3 milyon liraya kadar ödülle “mavi” kategoride yer alan Dilşer kod adlı Hüseyin Acar olduğu tespit edildi.

Ölü olarak ele geçirilen teröristin 1997 yılında Hatay'ın Erzin Yoncadüzü bölgesinde Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığından izine gelen 1 jandarma ve 3 vatandaşın şehit edilmesi, 2 güvenlik korucusunun yaralanması, 1999‘da Hatay’da sivil halka ait mülk ve tesislere yönelik sabotaj ve kundaklama, 2017'de Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çatköy köyü kırsalında bir jandarma uzman çavuşun şehit edilmesi saldırılarına katıldığı, ayrıca birçok eylemin planlayıcısı ve faillerinden olduğu belirlendi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fuat Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez
Son dakika Bakar Akar'dan S-400 açıklaması: NATO'ya entegre edilmeyecek
Antalya'da icradan otomobil almak istedi! Hayatının hatasını yaptı
Ermenistan zorda! Başbakan Paşinyan Facebook’tan mesaj attı, halkı cepheye çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Adalet Bakanlığı'ndan 6 yılı kısıtlayan nafaka önerisi! Peki uzmanlar ne diyor
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor! Dolarda son durum faiz düşmezse ne olur?
Veteriner Hekimleri Odası Başkanı uyardı! 'Kör eden' sinek tehlikesi
Osman Durmuş kimdir nereli Osman Durmuş öldü mü?
10 havalimanı 'daimi hava hudut kapısı' ilan edildi! Cumhurbaşkanı Kararı
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara: Okulda olmayan çocuklarda pozitifleşme daha yüksek
Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı
Yorumlar 5 yorum