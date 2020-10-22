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Türkiye'den Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Mısır'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Mısır-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi zirvesinden sonra yayımlanan, Türkiye'ye karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddettiklerini açıkladı.

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3'lü zirve sonrası yayımlanan bildiriye ilişkin yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, “Bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz. ‘Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve iş birliğini desteklemek’ amacını taşıdığı öne sürülen bu üçlü oluşum tarafından yayımlanan bildirilerin her seferinde ülkemizi hedef alması, bu ülkelerin asıl niyetlerini ortaya koymaktadır” sözleriyle tepki gösterdi.

"Düşmanca politikalarını değiştirmedikçe..."

Doğu Akdeniz’de gerçek iş birliğinin, ancak içinde Kıbrıs Türklerinin de olacağı, tüm kıyıdaş ülkeleri içine alan kapsayıcı bir yaklaşımla sağlanabileceği belirtilen açıklamada, “Bölgedeki sorunları yaratan ülkeler, maksimalist ve düşmanca politikalarını değiştirmedikçe sorunların çözümü olamazlar. Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fattah el-Sisi dün Kıbrıs Rum kesiminde toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamayı Yunanistan Başbakanı yaparken, “Bu üçlü toplantının zamanlaması, maalesef Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de neden olduğu ek risklerle çakıştı. Suriye’den Libya’ya, Somali’den Kıbrıs’a, Ege’den Kafkasya’ya saldırgan eylemler içeren emperyal fanteziler içindeler” iddiasında bulundu. Miçotakis, toplantıya katılan diğer üyelerin de aynı fikirde olduklarını söyledi. 

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