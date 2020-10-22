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CHP'li Mücahit Avcı'nın Mus’ab bin Umeyr benzetmesi tepki çekti eleştirilere cevabı olay oldu

CHP'li Mücahit Avcı, AK Parti Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesabından yayınladığı, ‘Sen kimsin?’ adlı videoda geçen, ‘Sen Mus’ab bin Umeyr’sin’ ifadelerini çarpıtarak, “Mus’ab bin Umeyr, bu dönemde yaşasa şüphesiz AKP Gençlik Kolları Başkanı ya da ihale takipçisi olurdu” paylaşımı tepki çekti.

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CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı, AK Parti Gençlik Kolları’nın resmi sosyal medya hesabından yayınladığı, ‘Sen kimsin?’ adlı videoda geçen, ‘Sen Mus’ab bin Umeyr’sin’ ifadelerini çarpıtarak, yalan yanlış ifadelerle şehid sahabeyi hedef alarak, haddi aşan hakaretlerde bulundu.

Serveti bıraktı ailesine yüz çevirip İslam'ı seçti

İslam’ın ilk yıllarında bütün baskılara rağmen Müslüman olmuş ve İslam’ı seçmiş olan, bu tercihi nedeniyle ailesi tarafından hapsedilen ve Uhud harbinde şehid olan sahabe Mus’ab bin Umeyr’e hakaret eden CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı’ya tepki yağdı.

 

Avcı'ın eleştirilere verdiği yanıt ise yine tartışma konusu oldu. Avcı yazdıklarında hakaret olmadığını iddia etti.

Kirli siyasete alet edilmeyecek işler

Tartışmalara katılan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Avcvı'yı siyasi tartışmalara sahabeyi alet etmesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"İSLAM tarihinin kutlu isimlerinden biridir Musab bin Umeyr... Türkiye’nin gündelik siyaset tartışmalarının içine dahil edilmemesi gereken bir şahsiyettir.

İktidara gol atma amacıyla hareket eden CHP’li Mücahit Avcı’nın Musab bin Umeyr’i diline dolaması... Kabul edilebilir bir olay değildir."

Mücahit Avcı kimdir?

AK Parti Gençlik Merkezi tarafından hazırlana 'Sen Kimsin' başlıklı videoya verdiği yanıt ile ile tepkileri üzerine toplayan Mücahit Avcı merak konusu oldu. 

CHP Gençlik Kollarında aktif yöneticilik yapmış, 2014 yılı CHP İstanbul Yerel Seçim Kampanyasında ve genel seçimlerde yaptığı iletişim çalışmalarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden biriydi.  Avcı uzun süredir CHP parti içi iletişim geliştirme ve koordinasyonu arttırma adına gençlerle projeler üretmektedir.

Tartışılan tweet

CHP'nin sosyal medya uzmanı Mücahit Avcı, 2016 yılındaki Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından paylaştığı skandal tweet üzerine gözaltına alınmıştı. 44 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından Avcı, "Bu işte bir MİT yeniği var" paylaşımında bulunmuştu.

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