Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'inanamıyorum' deyip açıkladı! Velilerden şok istek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, maskenin kalkması için talepte bulunulduğunu ve buna çok üzüldüğünü söyledi. Bunun rica olmadığını belirten Selçuk, "Çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız." dedi.Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘inanmakta zorlansam da’ diyerek maske takma zorunluluğu konusunda gelen mesajlara tepki gösterdi.
Bakan Selçuk "Maske takılmaması, maskenin kalkması" için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız." ifadelerini kullandı.
İnanmakta çok zorlansam da "maske takılmaması, maskenin kalkması" için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 22, 2020