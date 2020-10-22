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HABER /  EKONOMİ

Tüketici Güven Endeksi ekimde 81.9 oldu! TÜİK verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre Tüketici Güven Endeksi ekimde 81.9 oldu.

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TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 oranında azaldı. Eylül ayında 82.0 olan endeks, ekim ayında 81.9 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi eylül ayında 71.8 iken, ekim ayında yüzde 3.3 oranında azalarak 69.4 oldu.

Maddi durum beklentisi endeksi 

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi eylül ayında 79.1 iken, ekim ayında yüzde 0.6 oranında artarak 79.5  oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi eylül ayında 83.3 iken, ekim ayında yüzde 2.3 oranında azalarak
81.4 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi eylül ayında 93.8 iken, ekim ayında yüzde 3.9 oranında artarak 97.4 oldu.

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