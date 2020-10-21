Oxford'un koronavirüs aşı denemelerine katılan bir gönüllü öldü
Oxford'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan; İngiltere'de son 24 saatte 26 bin 688 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.Abone ol
Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı. Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise 'Kovid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar' olduğu ifade edildi. Gönüllünün söz konusu aşıyı alıp almadığı ise henüz açıklanmadı. AstraZeneca’nın ise konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Daha önce yan etkileri nedeniyle durdurulmuştu
İngiltere’de Oxford Üniversitesi ile birlikte koronavirüs aşı çalışmalarına devam eden AstraZeneca, daha önce klinik denemeler sırasında bir gönüllüde beklenmeyen yan etkilerin ortaya çıkmasından sonra aşının denemelerine ara verildiğini açıklamıştı. Oxford Üniversitesi, daha sonra yaptığı açıklamada koronavirüs aşısının denemelerine devam edileceğini duyurmuştu.
İngiltere'de rekor tazelendi
İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; son 24 saatte 26 bin 688 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 789 bin 229'a ulaştığı belirtildi. Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 191 kişi hayatını kaybederken; salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 158'e yükseldiği bildirildi.
İngiltere'de son 24 saatte tespit edilen 26 bin 688 yeni vaka ile günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Ülkede en son rekor vaka sayısı 4 Ekim'de 22 bin 961 vaka ile kayda geçmişti.