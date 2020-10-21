Oxford'un koronavirüs aşı denemelerine katılan bir gönüllü öldü

Oxford'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan; İngiltere'de son 24 saatte 26 bin 688 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

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Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı. Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise 'Kovid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar' olduğu ifade edildi. Gönüllünün söz konusu aşıyı alıp almadığı ise henüz açıklanmadı. AstraZeneca’nın ise konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Daha önce yan etkileri nedeniyle durdurulmuştu

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ile birlikte koronavirüs aşı çalışmalarına devam eden AstraZeneca, daha önce klinik denemeler sırasında bir gönüllüde beklenmeyen yan etkilerin ortaya çıkmasından sonra aşının denemelerine ara verildiğini açıklamıştı. Oxford Üniversitesi, daha sonra yaptığı açıklamada koronavirüs aşısının denemelerine devam edileceğini duyurmuştu.