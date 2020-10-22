İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

İSTANBUL Büyükçekmece'de bir eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Uçak Hazerfen'den kalkmış. İtfaiyede alınan ilk bilgiye göre pilot yaralı olarak kurtarıldı.

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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde uçuş yapan bir eğitim uçağı düştü. Ayjet'e ait olduğu belirtilen uçağın düşme sebebi henüz bilinmiyor. Uçağın enkazından pilot yaralı olarak kurtarıldı. Alınan bilgiye göre pilotun sağlık durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Uçağın Hezarfen Havaalanı'ndan kalktığı bildirildi.



İstanbul Valiliği olayla ilgili "İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düşmüştür." açıklamasını yaptı.

Düşen uçağın kuyruk numarası TC-UGG olduğu ortaya çıktı.