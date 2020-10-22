BIST 1.213
DOLAR 7,82
EURO 9,27
ALTIN 481,80
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

İSTANBUL Büyükçekmece'de bir eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Uçak Hazerfen'den kalkmış. İtfaiyede alınan ilk bilgiye göre pilot yaralı olarak kurtarıldı.

Abone ol

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde uçuş yapan bir eğitim uçağı düştü. Ayjet'e ait olduğu belirtilen uçağın düşme sebebi henüz bilinmiyor. Uçağın enkazından pilot yaralı olarak kurtarıldı. Alınan bilgiye göre pilotun sağlık durumunun ağır olmadığı öğrenildi.  Uçağın Hezarfen Havaalanı'ndan kalktığı bildirildi.

İstanbul Valiliği olayla ilgili "İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düşmüştür." açıklamasını yaptı. 

Düşen uçağın kuyruk numarası TC-UGG olduğu ortaya çıktı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Brezilya'da 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne çocuğunu öldürdü
Azerbaycan seri üretime başladı kamikaze yeni İHA'lara 'iti kovan' ismi verildi
Türkiye'den Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Mısır'a sert tepki
İçişleri Bakanlığı: Mavi kategoride aranan terörist Hüseyin Acar etkisiz hale getirildi
Fuat Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez
Son dakika Bakar Akar'dan S-400 açıklaması: NATO'ya entegre edilmeyecek
ÖNCEKİ HABERLER
Merve Dizdar dizileri hangisi Merve Dizdar boyu ve kilosu kaç?
Hamsinin kilosu kırmızı eti geçti! Eskişehir'de fiyatı gören tezgahtan geri döndü
Muş'ta evinde internet olmayan öğrenciler için camiyi sınıfa çeviren imam
Nevşehir'de feci kaza! Araç içinde sıkışıp can verdi
Tüketici Güven Endeksi ekimde 81.9 oldu! TÜİK verileri açıkladı
Saltuk Buğra Kavuncu kimdir aslen nereli kaç yaşında?
Yorumlar