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HABER /  DÜNYA

Katar Türkiye'ye destek kampanyası başlattı: Sadece Türk ürünleri alın

SUUDİ ARABİSTAN'ın Türk ürünlerine uyguladığı 'yarı resmi boykot'u devam ederken Katar, Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı.

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Katar, Türk ürünlerine yönelik destek kampanyası başlattı. 

Türk ürünlerini ön plana çıkartarak yanlarına Türk bayrağı yerleştiren Katar esnafı, vatandaşlardan bu ürünleri almasını istedi.

Bununla yetinmeyen Katarlılar, tezgaha "Sadece Türk ürünü alın" sloganın yer aldığı kağıtlar da yerleştirdi.

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