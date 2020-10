Katar Türkiye'ye destek kampanyası başlattı: Sadece Türk ürünleri alın

Katar, Türk ürünlerine yönelik destek kampanyası başlattı.

Türk ürünlerini ön plana çıkartarak yanlarına Türk bayrağı yerleştiren Katar esnafı, vatandaşlardan bu ürünleri almasını istedi.

Bununla yetinmeyen Katarlılar, tezgaha "Sadece Türk ürünü alın" sloganın yer aldığı kağıtlar da yerleştirdi.

After the Turkish products boycott began in #Asauds Kingdom and UAE, #Turkish products were specially designed with Flags to introduced in #Qatar Malls. pic.twitter.com/AT3Uc0mjr7