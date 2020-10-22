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Mesut Özil'e Arteta'dan flaş cevap: Vicdanım çok rahat çünkü...

Arsenal'da kadro dışı kalmasıyla dün sessizliğini bozan Mesut Özil'e teknik direktör Mikel Arteta'dan flaş cevap geldi.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de istenmeyen kişi ilan edilen Mesut Özil, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak, taraftarlarına seslenmişti.

Arsenal Menajeri Mikel Arteta'dan, Türk asıllı Alman futbolcuya yanıt geldi. İspanyol teknik adam, "Vicdanım çok rahat çünkü ona karşı adil davrandım. Dürüst olmak gerekirse, sorumluluğu ben alıyorum. En iyi oyuncuları seçmek zorunda olan benim" dedi.

Mesut Özil ne demişti?

Yıldız futbolcu Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrolarına dahil edilmeyişiyle alakalı, "Premier Lig'de forma giyemeyecek olmaktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. 2018'de yeni sözleşme imzalarken sevdiğim kulüp Arsenal'a bağlılığımı gösterdim ancak bunun karşılığının olmaması beni üzdü. Artık öğrendim ki sadakat bugünlerde zor bulunan bir şey. Yakın zamanda kadroda tekrar yer bulabilirim diye her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Bu yüzden şimdiye kadar sessizliğimi korudum" ifadelerini kullanmıştı.

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