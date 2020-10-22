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Ekrem İmamoğlu Cem Yılmaz'a seslendi: Harbiye hizmetinizde

Cem Yılmaz'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi halinde ücretsiz sahne alacağını açıklamasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cem Yılmaz'a, "Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde" diyerek seslendi.

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Koronavirüs salgını döneminde sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi halinde ücretsiz sahne alacağını açıklayan Cem Yılmaz'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeşil ışık gelmişti.

Cem Yılmaz, pandemi döneminde sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi için Bakan Koca'ya çağrıda bulunmuş ve hiçbir ücret almadan bu organizasyonun içinde yer alacağına da belirtmişti.

''Harbiye hizmetinizde''
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada, "Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde. Bu süreçte üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz: Beni çok mutlu eden haberler verdi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından şu ifadeleri kullanmıştı; Sayın Sağlık Bakanımız @drfahrettinkoca Bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Doktorlarımız,hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileriyle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz Umudum bu

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