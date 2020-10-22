BIST 1.214
DOLAR 7,79
EURO 9,23
ALTIN 479,52
HABER /  GÜNCEL

Bakan Murat Kurum: 77 ilimizde 270 millet bahçesi yapıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ''Millet Bahçelerimizi inşa ediyoruz. 77 ilimizde toplam büyüklüğü 50 milyon metrekareyi bulan 270 millet bahçesi yapıyoruz." dedi.

Abone ol

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Saraçoğlu Mahallesi Koruma Yenileme ve Yaşatma Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Bakan Murat Kurum projeye ilişkin açıklamalarda bulunarak, bu proje ile çevre ve doğa merkezli yaklaşımı ele aldıklarını belirtti.

"44 tescilli yapıyı restore ediyoruz'' 

Bakan Kurum, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Saraçoğlu’nun tarihi dokusunu oluşturan buradaki 44 tescilli yapıyı restore ederek, muhafaza ediyoruz. Tamamen kapsayıcı bir yaklaşımla istişare ederek vatandaşlarımızın talebini alarak yürütmekteyiz. Bu alandaki tüm tescilli ağaçları koruyarak projeyi yapıyoruz."

SON DAKİKA HABERLERİ
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu! Bakın ne kadar artış oldu
Katar Türkiye'ye destek kampanyası başlattı: Sadece Türk ürünleri alın
İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
Brezilya'da 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne çocuğunu öldürdü
Muş'ta evinde internet olmayan öğrenciler için camiyi sınıfa çeviren imam
Azerbaycan seri üretime başladı kamikaze yeni İHA'lara 'iti kovan' ismi verildi
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te yalnız yaşadığı evinde intihar etti
Maskesini doğru takmayınca polis durdurdu para cezasından kaçarken yakalandı
Tripolis için 'koruma amaçlı imar planı' onaylandı
Bursa tablet başvurusu yapma 2020 başvuru ekranı
Ekrem İmamoğlu Cem Yılmaz'a seslendi: Harbiye hizmetinizde
Gürhan Altundaşar kaç yaşında nereli Gürhan Altundaşar dizileri hangisi?
Yorumlar 1 yorum