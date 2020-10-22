Bakan Murat Kurum: 77 ilimizde 270 millet bahçesi yapıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ''Millet Bahçelerimizi inşa ediyoruz. 77 ilimizde toplam büyüklüğü 50 milyon metrekareyi bulan 270 millet bahçesi yapıyoruz." dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Saraçoğlu Mahallesi Koruma Yenileme ve Yaşatma Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Bakan Murat Kurum projeye ilişkin açıklamalarda bulunarak, bu proje ile çevre ve doğa merkezli yaklaşımı ele aldıklarını belirtti.

"44 tescilli yapıyı restore ediyoruz''

Bakan Kurum, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Saraçoğlu’nun tarihi dokusunu oluşturan buradaki 44 tescilli yapıyı restore ederek, muhafaza ediyoruz. Tamamen kapsayıcı bir yaklaşımla istişare ederek vatandaşlarımızın talebini alarak yürütmekteyiz. Bu alandaki tüm tescilli ağaçları koruyarak projeyi yapıyoruz."