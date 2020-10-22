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Maskesini doğru takmayınca polis durdurdu para cezasından kaçarken yakalandı

NİĞDE’de, maskesini doğru kullanmadığı için yolda durdurulan S.İ. (36), para cezası uygulayacak polislerin yanından kaçtı. Bekçi tarafından kovalamaca sonucu yakalanan S.İ. hakkında 'görevli memura mukavemet'ten işlem başlatılırken, 900 lira ceza kesildi. 

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Olay, kent merkezindeki Oskar Durakları önünde meydana geldi. Denetim yapan polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesini düzgün takmayan S.İ.'yi durdurdu. S.İ., maske kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle polisin para cezası uygulayacağını belirtmesi üzerine kimliğini vermek istemedi.

Polise direnen S.İ., ekibin anlık dalgınlığından yararlanarak, kaçmaya başladı. S.İ., ekipte görevli bekçi tarafından kısa sürede kovalamaca sonucu yakalandı. Bekçinin, kovalamaca sırasında elinden hafif yaralandığı belirtildi. Gözaltına alınan S.İ. hakkında 'görevli memura mukavemet' suçundan işlem başlatılırken, maske takmadığı için de 900 lira ceza uygulandı.

Yakalanma anı kamerada

Öte yandan S.İ.'nin, bekçi tarafından yakalanma anları, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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