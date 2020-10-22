60 hafız artık dilenmeyecek

İHH İnsani Yardım Vakfı, Burkina Faso’da dilenerek hafızlık yapmak zorunda kalan 60 öğrencinin barınma, eğitim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Ramadan Hafızlık Merkezi’ni hizmete açtı.

Abone ol

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Burkina Faso’da Müslüman aileler, çocuklarını maddi imkansızlıklar nedeniyle devlet okuluna gönderemiyor. Aileler de çareyi, evlatlarını Kur’an Kursları’na göndermekte buluyor. Fakat kurslardaki yetersiz ve sağlıksız şartlar nedeniyle hafızlık öğrencileri, hem eğitimlerini devam ettirebilmek hem de beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla şehir merkezlerinde dilenmek zorunda kalıyorlar.

Öğrencilere kayıtsız kalınmadı

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle bu öğrencilere kayıtsız kalmadı ve Ramadan Hafızlık Merkezi’ni hizmete açtı. 60 hafızlık öğrencisinin barınma, eğitim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri merkezdeki derslere gün içerisinde ayrıca 40 öğrenci de gelebilecek. Merkezden; yatılı 60, gündüzcü 40 öğrenci olmak üzere toplamda 100 öğrenci istifade edecek.

Merkezde ayrıca cami, su kuyusu ve okul bulunuyor. Başkent Ouagadougou’dan yaklaşık 400 km uzaklıktaki ülkenin ikinci büyük şehri Bobo-Dioulasso’da hizmete giren kompleks, hem bünyesinde bulundurduğu cami ile aynı anda 500 kişiye ibadet olacağı sağlayacak hem de açılan su kuyusu ile yapıyı merkezi bir konuma taşıyacak.

123 ülkede faaliyetler sürecek

İHH, hayırseverlerin destekleriyle dünyanın 123 ülke ve bölgesinde cami, mescit, kurs, okul, yetimhane, yurt ve su kuyusu gibi kalıcı eserler açmaya devam edecek.