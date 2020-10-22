Diyarbakır'da HDP il binasına polis baskını! Aramalar devam ediyor

Diyarbakır Terörle Mücadele polisleri HDP İL Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binasına baskın yaptı. Polisin aramaları sürüyor...

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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarına polis baskın yaptı. Cumhuriyet savcılığının kararıyla yapılan baskında iki binada da aramalar devam ediyor. Soruşturmaya yönelik açıklama yapılmazken, gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

Polisin baskın yaptığı HDP il binasının önünde PKK tarafından dağa kaçırılan çocukların ailelerin oturma eylemi sürüyor.