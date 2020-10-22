BIST 1.214
DOLAR 7,79
EURO 9,23
ALTIN 479,52
HABER /  SPOR

TFF duyurdu! İki hakemin testi pozitif çıktı

TFF, bir üst klasman ve bir klasman yardımcı hakeminin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, bir üst klasman hakem ile bir klasman yardımcı hakemin rutin Covid-19 PCR test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Bir Üst Klasman hakemimiz ile bir Klasman Yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

SON DAKİKA HABERLERİ
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu! Bakın ne kadar artış oldu
Katar Türkiye'ye destek kampanyası başlattı: Sadece Türk ürünleri alın
İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
Brezilya'da 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne çocuğunu öldürdü
Muş'ta evinde internet olmayan öğrenciler için camiyi sınıfa çeviren imam
Azerbaycan seri üretime başladı kamikaze yeni İHA'lara 'iti kovan' ismi verildi
ÖNCEKİ HABERLER
60 hafız artık dilenmeyecek
Fatih Terim ve kızı Buse Terim'e hakarete dava
e nabız kayıt olma nasıl olur e nabız nedir nasıl girilir?
Mesut Özil'e Arteta'dan flaş cevap: Vicdanım çok rahat çünkü...
Bakan Murat Kurum: 77 ilimizde 270 millet bahçesi yapıyoruz
Gürhan Altundaşar kaç yaşında nereli Gürhan Altundaşar dizileri hangisi?
Yorumlar