TFF duyurdu! İki hakemin testi pozitif çıktı

TFF, bir üst klasman ve bir klasman yardımcı hakeminin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, bir üst klasman hakem ile bir klasman yardımcı hakemin rutin Covid-19 PCR test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Bir Üst Klasman hakemimiz ile bir Klasman Yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."