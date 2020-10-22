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HABER /  EĞİTİM

Okullarda abur cubur yasağına bir yıl erteleme

Çocukların korunması ve özellikle obezite tehdidine karşı tedbir alınması için uygulamaya konulması planlanan “Okul gıdası logosu” zorunluluğu bir yıl ertelendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, okul gıdalarıyla ilgili kapsamlı bir değişiklik getiren düzenlemeleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni tebliğle 2021-2022 eğitim öğretim sezonuna ertelendi. Kararın, pandemi şartları nedeniyle alındığı belirtildi.

Gelecek yıl uygulamaya girecek tebliğde öne çıkan başlıklar şöyle:

Kriterleri bakanlık belirleyecek
Tebliğe göre Sağlık Bakanlığı belirlemiş olduğu okul gıdası kriterleri ve onay alan ürün ve işletmelerin isimleri artık Millî Eğitim Bakanlığı internet sayfasında yayımlanacak. Okul Gıdası Logosu bulunan ürünler; bakkal, market ve benzeri perakende işletmelerde de satışa sunulabilir.

Komisyonda yer alacak
Başvuruların ve taleplerin değerlendirilmesi için kurulacak komisyon; Bakanlıktan üç, Sağlık Bakanlığından iki, Millî Eğitim Bakanlığından iki temsilci olmak üzere yedi üyeden oluşacak. Gerekli hallerde ilgili diğer Bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları da davet edilecek.

6 Eylül 2021'de yürürlüğe girecek
Gıda işletmecisi onay için Tarım İl müdürlüklerine başvuracak. Yerinde yapılan denetimlerin ardından onay verilen işletme ve ürünler Bakanlık internet sayfasında yayımlanacak. Düzenleme 6 Eylül 2021'de yürürlüğe girecek. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Bakanlıklar ilgili mevzuat çerçevesince idari yaptırımlar uygulayabilecek.

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