Merkez Bankası faiz artırmadı dolar aniden fırladı! Piyasada son durum

Merkez Bankası'nın bugün faiz artırımına gideceği beklentisiyle 7.78'e kadar gerileyen dolar, Merkez'in faizi sabit tutmasının ardından adeta uçtu. 7.96'ya fırlayan dolar sonrasında kademeli olarak 7.93 seviyelerine geriledi.

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Dolar/TL, piyasada Merkez Bankası'nın bugün toplanan Para Politikası Kurulu’nda faiz artışına karar verileceği beklentisiyle sabah saatlerinde gerileyen dolar, faiz beklentisi gerçekleşmeyince fırladı.

Sabah saatlerinde 7.78'e kadar gerileyen dolar, Merkez Bankası'nın faizi sabit tutma kararının ardından adeta uçuşa geçti ve 7.96'ya çıktı.

Ve uyarılar gerçek oldu

14 Ekim’de 7.9612 TL ile tarihi zirveye ulaşan dolar, iyimser beklentilerin etkisiyle iki gündür geriliyordu. Güne 7.8106 TL’den başlayan dolar, öğle saatlerine kadar 7.78'i gördü. Uzmanlar, faiz artırım kararı beklendiği için doların düştüğünü aksi durumda ani bir fırlama yaşanabileceği konusunda uyardı. Ve uyarılar gerçek oldu.

15:14 itibariyle piyasalar: Piyasaları hareketlendiren dolar sonrasında kademeli olarak 7.93 seviyelerine geriledi.

14:30 itibariyle piyasalar: Merkez'in faizi sabit tutma kararıyla yükselişe geçen dolar şu saatlerde 7.96'yı da aşarak rekor tazeledi. Euro ise 9.42 seviyesini geride bıraktı. Yükselişte olan İstanbul Borsası ise yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

14:10 itibariyle piyasalar: Merkez Bankası, politika faizinde artırıma gitmedi ve faizi 10.25'te sabit tuttu. Bunun üzerine dolar ve euro aniden yükselişe geçti. Saat 14:10 itibariyle dolar 7.95'i aşarken, euro da 9.41'i geride bıraktı.

12:45 itibariyle piyasalarda durum: Dolar 7.79 seviyelerine kadar düşerken, Euro da 9.22'ye kadar geriledi. Borsa İstanbul ile 1.212,57 ile yükselişini sürdürüyor. Sterlin ise 10.25 TL’den alıcı buluyor.

Piyasada faiz artışı fiyatlandı

Reuters anketine katılan 17 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 10.25'ten yüzde 12'ye arttıracağı yönündeydi. Artış tahminleri ise 100 ila 300 baz puan arasında değişiyordu. Bankacılar 100-200 baz puan artışın piyasada fiyatlanmış olduğunu; bu bant dışındaki adımların yeni bir fiyatlama getirebileceği uyarısı yapmıştı.

'Faize dokunulmaması olur ki bu piyasaları şoke eder'

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü Para Politikası Kurulu'ndan en az 1.75 puanlık bir faiz artışı beklendiğini kaydettiği yazısında, "Bugünün en büyük sürprizi faize dokunulmaması olur ki bu piyasaları şoke eder. Çünkü faizin artırılmasını beklemeyen kimse yok. Başta piyasalar... Faizdeki artış beklentisinin etkisiyle dolar dün bir ara 7.82’ye, euro da 9.27’ye kadar geriledi. Hani olur ya bugün eski düşünceler baskın çıkar ve faiz sabit bırakılırsa, yandı gülüm keten helva; artık döviz bir anda nerelere fırlar, kimse bilemez..." yorumunu yaptı.