Jose Sosa: Fenerbahçe'ye para için gelmedim

Fenerbahçeli Jose Sosa, ''Fenerbahçe daha yüksek ücret verdi yönündeki söylemler ise tamamen yalan. Ben Fenerbahçe'ye para için gelmedim.'' dedi.

Fenerbahçe'ye katılır katılmaz takımın orta sahadaki maestrosu olan 35 yaşındaki Jose Sosa, SÖZCÜ'ye konuştu. Jose Sosa, Beşiktaş ve Trabzonspor macerasının ardından sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdikten sonra takımda önemli bir rol üstlendi ve kendini ispatladı. İşte Sosa'nın açıklamaları...

''Fenerbahçe gibi büyük ve saygıdeğer bir kulüpten''

Başkan ve sportif direktörün bana olan güvenini gördüğümde gelmeyi istedim. Fenerbahçe gibi büyük ve saygıdeğer bir kulüpten bu değeri görmek, tercihimde önemli rol oynadı. Ben de performansımla bu güvene karşılık vermek ve Fenerbahçe'nin başarısı için en iyi performansımı sergilemek istiyorum. Futbolculuk kariyerim boyunca her zaman hedeflerim ve hayallerim oldu. Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmem var ve bu süre içinde en yüksek hedeflere ulaşabilmek istiyorum.

''Ekstra bir sorumluluğunuz oluyor''

Benim için bu ekibin içinde olmak başlı başına bir motivasyon kaynağı. Fenerbahçe gibi bir takımda oynuyorsanız ekstra bir sorumluluğunuz oluyor. Bu sorumlulukların bilincinde olmak benim için sahadaki en büyük motivasyon kaynağı. Tecrübe de bu sorumlulukların ele alınması için gerekli bir şey. Fenerbahçe'de bu olanakları bana sağladıkları için ve yüksek seviyede oynama şansı verildiği için çok mutluyum. Bu olanağı kullanmak benim için başlıca motivasyon.

''Para için gelmedim''

Fenerbahçe daha yüksek ücret verdi yönündeki söylemler ise tamamen yalan. Ben Fenerbahçe'ye para için gelmedim. Beni tanıyan insanlar benim para için böyle bir şey yapmayacağımı biliyorlar. Bu benim kişisel kararım. Fenerbahçe'ye gelmeyi ben çok istedim. Fenerbahçe benim için kariyerimde yeni bir sayfaydı, bir şanstı. Bu şansı değerlendirmek istedim. Çok şükür bu yaşımda Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpteyim. Bunu da büyük ölçüde profesyonel yaşantıma borçluyum.

''Erol Bulut zeki biri''

Çok detaylı, çok bilgili hocalarla çalıştım ve Erol Hoca da bunlardan birisi. Biz oyun içindeyken hocalar gibi oyunu dışarıdan göremiyoruz. Bazı hocalar vardır gördüğü hataları 45 dakika bekler, soyunma odasında söyler. Ama daha zekice olanı Erol hocamızın da yaptığı gibi saha içinde anında müdahale etmesidir. Ben mutluyum; bu konuda en ufak bir yanlış olduğunda takımın en tecrübelileri olarak Luiz (Gustavo) ya da ben, Erol Hoca'nın yanına gidiyoruz. Bizimle paylaşıyor, biz de anında saha içinde müdahale ediyoruz.

''Artık 10 numaraların geniş özgürlük alanı kalmadı''

Futbol fiziğe dayalı, dinamik, daha stratejik bir oyuna haline dönüştü. Her oyuncunun top rakipte olduğu an savunma yapması, daha fazla koşması gerekiyor. Artık 10 numaraların geniş özgürlük alanı kalmadı. Rakiplerin yaptığı hataları iyi analiz edip nasıl değerlendiririm diye düşünüyorum. Transfer sürecinde takımın başarılı olması için Fenerbahçe, mevkilerinin en iyi isimlerini kadroya kattı. Bir adaptasyon, bir alışma süreci yaşıyoruz ama birlikte antrenman yaptıkça her geçen gün daha iyi olacağız. Oyuncuların, hocanın ne istediğini anlaması da önemli.

''Yan pas işe yaramaz''

Pas hatası yapmak, dünyanın sonu değil. Yüksek isabetli pas yüzdesiyle oynayan bir oyuncu paslarını sürekli kaleciye ya da yana veriyorsa, bu işe yaramaz. Maç içerisinde top kaybedip, daha sonra birkaç gol pası vermeyi tercih ederim.