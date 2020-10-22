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Büyük şok! Kütahya Simav'da karantinaya rağmen vaka sayısı arttı

 KÜTAHYA’nın Simav ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Naşa beldesinde 50 olan vaka sayısı artış gösterdi.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Simav'ın Naşa beldesinde 50 olan vaka sayısı önlemlere rağmen artış göstererek 62'ye yükseldi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Naşa beldesinde riskin arttığını belirterek halkı zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaymakam Halim, tedbirsiz ve sorumsuzca davranan bazı kişilerden dolayı vaka sayısında yaşanan artışların önüne geçmek için uygulanan tedbirlerin artırıldığına dikkat çekerek, “Simav halkı çok sıcakkanlı. Yasak olmasına rağmen birbirlerine sıkça gelip gidiyorlar. Dolayısıyla belde halkının çok kişiyle temas kurduğunu değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız zorunluluk olmadıkça evlerinden çıkmamalı, çıkmak zorunda kalanlar da mutlaka maske takmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Çünkü Naşa beldesi başta olmak üzere Simav ilçe merkezinde risk bugünlerde her zamankinden daha fazla. Tedbirleri elden bırakmamalıyız'' dedi.

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