Görevi başında ölmüştü! Kilis'in yeni belediye başkanı Servet Ramazan oldu

BEYİN kanaması geçirerek vefat eden Mehmet Abdi Bulut'tan boşalan Kilis Belediye Başkanlığı görevine meclis üyesi Servet Ramazan seçildi.

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Kilis Belediye Meclisi bugün yeni belediye başkanını seçmek üzere toplandı. Meclis Başkan Vekili Mustafa Tohumcu başkanlığında yapılan toplantıda merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için Kuran-ı Kerim okundu.



Açılış konuşmalarının ardından tek aday olarak başkanlığa aday olan Servet Ramazan, 31 meclis üyesinin tamamının oyunu alarak Kilis'in 45’inci belediye başkanı oldu.







"Bir görev olarak görüyorum"

Meclis üyelerine teşekkür eden Servet Ramazan, merhum başkanın izinden gideceğini belirterek, "İnşallah görev yaptığım süre zarfında şahsıma duyulan göreve layık olmak için gece gündüz demeden çalışacağım. Değerli başkanımız Mehmet Abdi Bulut’un emanetini büyük bir titizlikle taşıyacağım. Ben bugün seçildiğim belediye başkanlığını bir makam değil, bir görev olarak görüyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım, bugünden itibaren Kilis halkının emrinde ve hizmetinde olacağız” dedi.



Servet Ramazan kimdir?

1966 Kilis doğumludur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kilis’te tamamlamıştır. 1984 yılından itibaren Kilis Belediyesi'nde görev yapmaktadır. 2019 yılı itibari ile Kilis Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 30 yıldan fazla bir süre Kilis Belediyesi'nde çeşitli kademelerde müdürlük görevini yürüten Servet Ramazan vefat eden Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut’un isteği doğrultusunda Kilis Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.