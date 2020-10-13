Kilis'te belediye başkanı olan fazla yaşamıyor! Görevi başında 5 başkan öldü
Geçtiğimiz gün Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un da hayatını kaybetmesiyle kentteki başkanlık koltuğuna uğursuz denmeye başladı.
Kilis’te, son 43 yılda 4 belediye başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, son olarak Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle başkanlık koltuğu “Uğursuz koltuk” olarak adlandırılmaya başlandı.
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Kilis’te 3 dönem belediye başkanlığı yapan Ekrem Çetin, 3 Haziran 2005 tarihinde lokantada yemek yerken oğlu Cahit Çetin ile birlikte öldürülmüştü.
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8 Mart 1977’de Kilis Belediyesi’ne başkan seçilen Avukat Mehmet Yeşilçimen 11 Aralık 1977’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
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1970’li yıllarda çeşitli tarihlerde belediye başkan vekilliği yapan Ahmet Günal 1988 yılında silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
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