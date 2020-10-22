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Pegasus'un Express Bagaj hizmeti İzmir'de

Pegasus Hava Yolları, Express Bagaj kiosklarını İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sonra şimdi de İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda kullanıma açtı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus yolcuları, Express Bagaj hizmeti çerçevesinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda kurulan 4 yeni nesil kiosku kullanarak, check-in işlemleri, biniş kartı ve bagaj etiketi basımı, ek bagaj hakkı satın alımı gibi birçok hizmeti tek bir cihazdan kolayca yapabilecekler.

Pegasus yolcuları bu cihazlar sayesinde bagaj işlemlerini sıra beklemeden ve personelle temas etmeden kendileri tamamlayarak, bagajlarını kontuara teslim edebiliyor.

Pegasus misafirleri, yeni dönem akıllı teknolojilerin kullanıldığı Express Bagaj kioskları ile işlemlerini biniş kartlarını okutarak veya bilgilerini girerek yapabildikleri gibi yeni çipli kimlik kartlarını ve pasaportlarını okutarak da en kolay ve hızlı şekilde tamamlayabiliyor. 

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