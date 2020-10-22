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Ortaokullar ne zaman açılacak MEB son açılış tarihi belli mi?

Koronavirüs nedeniyle okullar 2020-2021 eğitim yılına kademeli olarak başladı. İlk olarak 1. sınıflar yüz yüze başladı daha sonra Erdoğan'ın açıklamasına göre 5. ve 9. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime 2 Kasım’da başlayacak. Peki ortaokullar ne zaman açılacak?

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Koronavirüs nedeniyle eğitim sekteye uğramış öğrenciler online olarak eğitime başlamıştı.  Türkiye’de ilk olarak ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri ardından da 2, 3, 4’üncü sınıflar ile 8 ve 12’inci sınıflar yüz yüze eğitime geçti. Aynı zamanda öğrenciler derslerine online eğitimle de devam ediyor.

Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre;

“Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halan uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz” dedi.

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