Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime katılımın yüzde 80'lere varan oranda olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı olmadığını belirtti.

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Ziya Selçuk, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ilkokulu okuduğu Emirler İlkokulu'nda 'Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Programı'na katıldıktan sonra, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'5 ve 9’uncu sınıfların erken başlaması önemliydi'

Yüz yüze eğitimin ikinci aşamasında bütün köy okullarında 5 tam gün eğitim öğretim faaliyetlerinin başladığını hatırlatan Selçuk, "Eğer il hıfzıssıhha kurullarının özel bir sınırlaması olmazsa bütün köy okullarımızı eğitim öğretime açtık. O yüzden de köy okullarındaki çocuklarımızın herhangi bir eksiği kalmaması noktasında her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz. Bizim belli senaryolarımız var ve bugün de o senaryoları hayata geçiriyoruz. Yani o gün senaryo olan bugün gerçek oldu. Ve bu bağlamda 5 ve 9’uncu sınıflarımızın da öğrenime başlamasını karara bağladık. Çünkü 5 ve 9’lar pedagojik olarak belirli bir öğretim kademesinden, yani ilkokul ve ortaokuldan bir üst kademeye geçişteki ilk senedir. Henüz daha yeni öğretmenlerle tanışma, henüz daha yeni bir müfredatla karşılaşma aşamasındalar

O yüzden de onların erken başlaması çok önemliydi. Daha eğitim öğretim yılı uzun bir dönem, bir maraton koşusu, şimdi başlarındayız.



Henüz başlarındayken bu faaliyetlerin şimdiden başlaması çocuklarımızın eksiğinin azalmasına ve onlar için yaptığımız tamamlama çalışmalarının belli bir boyuta ulaşmasına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

'Vakalarda artış değil, azalma söz konusu'

Diğer sınıfların da salgının seyrine bağlı olarak aşama aşama açılmasının planlandığını kaydeden Selçuk, "Bunu da çok büyük bir kontrol içerisinde yapıyoruz. Yani birçok ülkede olduğu gibi bütün sınıfları açmak, her gün ve maskesiz bir şekilde açmak tercihini değil de, belirli sınıfları ve yaşları istatistiklere bakarak bilim insanlarının ortaya koyduğu kanıtlara bakarak aşama aşama kontrollü bir biçimde açmayı tercih ettik, bu da devam ediyor. Bizi en çok mutlu eden okula devam eden çocuklarımızın kendilerinde ve ailelerinde bir artış olmadığı gibi bir azalmanın söz konusu oluyor olması.

Hep söylediğimiz gibi, okul daha kontrollü bir ortamdır, bir tatil yerinden, sokaktan ya da başka çarşı, pazardan çok daha kontrollü bir yerdir.

Bundan dolayı da bilimsel verilere dayalı ortaya koyduğumuz görüşün gerçekleşmesi bizi ayrıca memnun etti" dedi.

Yüz yüze eğitime katılım oranı ile ilgili soruya ise Bakan Selçuk, "Yüzde 80’lere yakın bir katılım var. Bu katılımın bizim beklentimizin üstünde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aslında genel olarak tüm kademelerde yüzde 70’lerin üstünde; ama bazılarında yüzde 90’lara varıyor, bazılarında yüzde 75’lerde kalıyor; ama yaklaşık olarak yüzde 80’lere yakın bir katılım var" yanıtını verdi.

Selçuk, 5 ve 9’uncu sınıflardaki yüz yüze eğitim şartlarının nasıl olacağının sorulması üzerine, "Benzer olacak; ama yarın için bununla ilgili bir tebliğ yayınlanacak. Ve hangi sınıfta hangi derslerin kaçar saat olacağına ilişkin daha ayrıntılı bilgiler de yarın paylaşılmış olacak inşallah" değerlendirmesinde bulundu.