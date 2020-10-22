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Yeni koronavirüs tedbiri! Denizli’de sırada beklerken sigara içmek yasaklandı

DENİZLİ’de koronavirüs vakalarında yaşanan artış üzerine Vali Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplanan İl Pandemi Kurulu, maske takmayı engellenmesi nedeniyle meydanlar ve parklar ile girilen sıralarda sigara içilmesini yasakladı.

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Denizli'de İl Pandemi Kurulu dün Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. İl genelinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle olağanüstü gerçekleştirilen toplantıda yeni kararlar aldı.

Kararlar kapsamında doğru şekilde maske kullanmayı engellemesi nedeniyle halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar ve parklar ile banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma, durak, fatura ödeme merkezi ve ATM gibi yerlerde girilen sıralarda sigara içilmesi yasaklandı. Semt pazarlarında da sigara yasağı getirildi.  

HES kodu uygulaması getirildi

Pandemi Kurulu ayrıca, yeme-içme mekanlarında müşterilere HES kodu uygulaması getirilmesine, işletme sahiplerinin şüpheli kişileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesine karar verdi.

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