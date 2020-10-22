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Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça genç kızı hastanelik etti: Öleceğimi hissettim

İNGİLTERE'de ünlü bir fast food zincirinden kızarmış tavuk siparişi veren genç kız, tavuğun içindeki kırmızı parça nedeniyle hastanelik oldu.

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İngiltere'nin Leeds şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Lily Denton, ünlü bir fast food zincirinde kızarmış tavuk siparişi verdi. Yediği tavuğun içinde kırmızı renkteki bir parça gören Lily, fotoğrafını çekti.

Tavuğu yedikten sonra aşırı derecede mide ağrısı ve kusma şikayetleri başladı. İlk önce normal zehirlenme yaşadığını düşünen Lily bir süre sonra ishal oldu. Beli tutulup hareket edemeyince arkadaşına haber veren genç kız, hastaneye kaldırıldı. Hastanede kendisine verilen antibiyotik ve morfinlerle kendine gelen genç kızın, ilk aşamada şikayetlerinin kesin sebebi bulanamadı. Araştırma sonucunda Lily'nin zehirlenmesine tavuğun içerisinden çıkan çubuk şeklindeki kampilobakter isimli bakterinin sebep olduğu ortaya çıktı.

"Öleceğimi hissettim"
Lily, yaşadığı durumu "Öleceğimi hissettim" sözleriyle özetledi. Olayla ilgili açıklama yapan fast food zinciri ise genç kızdan özür diledi. Genç kızın paylaşmış olduğu fotoğrafı incelediklerini söyleyen firma, tavuğun içinde bulunan kırmızı maddenin, tavuk göğsünde bulunan kan damarı parçası olduğunu açıkladı.

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