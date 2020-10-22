Anne koltukta uyuyakaldı! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

ABD'nin Florida eyaletinde geçen eylül ayında meydana gelen olayda, 31 yaşında ve evli olan Hristiyan okulu öğretmeni Krsiten O B'rien öğrencilerinden birine karşı romantik duygular beslemeye başladı. Öğretmen, öğrencisiyle yakın olabilmek için genç çocuğun annesi ile arkadaş oldu