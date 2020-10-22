Anne koltukta uyuyakaldı! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
31 yaşındaki genç öğretmen, öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Öğretmenin anlattıkları öğrencisinin annesini şok etti.
ABD'nin Florida eyaletinde geçen eylül ayında meydana gelen olayda, 31 yaşında ve evli olan Hristiyan okulu öğretmeni Krsiten O B'rien öğrencilerinden birine karşı romantik duygular beslemeye başladı. Öğretmen, öğrencisiyle yakın olabilmek için genç çocuğun annesi ile arkadaş oldu
31 yaşındaki öğretmen, bu şekilde öğrencisinin evine rahat bir şekilde girmeyi başardı. Genç öğretmen, bu şekilde sık sık öğrencisinin evine gitmeye başladı.
Haftada birkaç kez öğrencisinin evine giden O'Brien bu sayede ilişkilerini öğrencisinin evinde yaşamaya başladı.
Genç çocuğun annesi oğlunun telefonuna O'Brien'den gelen Instagram mesajını okudu ve durumdan şüphelenmeye başladı. Bunun üzerine neler olduğunu anlamak isteyen anne öğretmeni bir restoranda görüşmeye çağırdı.