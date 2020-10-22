LG'nin kıvrılabilir Oled TV'si 87 bin dolar fiyatla satışa sunuldu

Televizyon teknolojilerindeki en yenilikçi gelişme olarak kabul edilen türünün tek örneği kıvrılabilir LG Signature Oled R, Güney Kore'de 87 bin dolar fiyatla satışa sunuldu.

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Televizyon teknolojilerindeki en yenilikçi gelişme olarak kabul edilen türünün tek örneği kıvrılabilir LG Signature Oled R, Güney Kore'de satışa sunuldu.

LG Electronics'ten (LG) yapılan açıklamada, dünyanın ilk kıvrılabilir TV'si olan LG Signature Oled R'nin (model RX), Güney Kore'nin merkezi noktalarında yer alan yedi premium tüketici elektroniği mağazasında 100 milyon Güney Kore Wonu (87 bin dolar) perakende satış etiketiyle raflardaki yerini aldığı bildirildi.

Açıklamada, LG Signature Oled R'nin en iyisini talep eden, oyunun kurallarını değiştiren ve yeniliğin gerçek değerini anlayabilen müşteriler tarafından takdir edilecek bir başyapıt olarak tanımlandığı kaydedildi. LG Signature Oled R'nin sadece olağanüstü bir mühendislik ve kullanıcı odaklı tasarım başarısı olmadığı belirtilen açıklamada, aynı zamanda "her alanı zenginleştirecek ve her yaşam tarzını tamamlayacak bir sanat eseri" konumunda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, artizan düzeydeki özen, fırçalanmış alimünyum kasasından Kvadrat of Denmark imzalı şık ve modern yün hoparlör kapağına kadar LG Signature Oled R'nin her detayında görünüyor. Tüketiciler, Signature Black, Moon Grey, Topaz Blue veya Toffee Brown olmak üzere, LG Signature Oled R'ın dört zarif kaplama tonu arasında seçim yapabiliyor ve alüminyum tabana bir isim veya mesaj yazdırarak ünitelerini daha da kişiselleştirebiliyorlar.

LG Signature Oled R, üstün görüntü kalitesi sağlamak için kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisinden ve bağımsız karartma kontrolünden yararlanan, pürüzsüz 65 inç esnek oled ekrana sahip. Yeni TV, gelişmiş donanımın ötesinde, LG'nin yenilik yapma ve tüketici avantajlarına doğrudan katkıda bulunan yeni olanaklar yaratma konusundaki rakipsiz yeteneğini temsil ediyor. TV'nin kıvrılabilir tasarımı ev eğlencesi alanında da yepyeni bir olanak yaratarak düğmeye dokunarak gözden kaybolabilen bir TV ile çevresindeki alan arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlıyor.

LG'nin tasarımı, kullanıcıları duvarın sınırlamalarından kurtararak, yalnızca açıldığında yararlı olan büyük, siyah bir ekran için kalıcı olarak yer ayırmak zorunda kalmadan yaşam ortamlarını düzenlemelerine olanak tanıyor. TV, üç farklı görüntüleme formatına dönüşebilme özelliği ile (Tam görünüm, yarı görünüm ve sıfır görünüm) şirketin oled teknolojisindeki ustalığı sayesinde kullanıcı deneyimini heyecan verici, yeni yollarla genişletiyor.

"Eşi görülmemiş bir başarı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen LG Home Entertainment Company Başkanı Park Hyoung-sei, şu ifadeleri kullandı:

"LG Signature Oled R'de gösterilen teknolojik ve tasarım yeniliğinin kusursuz birleşimi, gerçekten bir sanat eseri olarak adlandırılmayı hak eden eşi görülmemiş bir başarıdır. Televizyonun ne olduğunu yeniden tanımlayan bu benzersiz gerçek lüks ürün, farklılaştırılmış bir kullanıcı deneyimi ve alan hakkında yeni bir düşünme yöntemi sunarken, LG'nin premium TV pazarındaki liderliğini bir kez daha teyit ediyor."