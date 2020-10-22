Şanlıurfa'da müezzin camiyi temizlerken halının altında buldu okuyanlar duygulandı

Böyle duyarlı insanlar var

Notu ve parayı saklayacağını belirten Müezzin Çilenti, "Akşam Camide temizlik yaparken, bayan mescidinde halının altına bir kâğıt parçası buldum ve onu aldığımda bir not ve içinde de bir miktar para olduğunu gördüm. Notu bir bayan bırakmış ve içinde yolcu olduğunu, abdest alıp telefonu şarj ettiğini, namaz kıldığı için, bir miktar para bıraktığını yazmakta.