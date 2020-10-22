Şanlıurfa'da müezzin camiyi temizlerken halının altında buldu okuyanlar duygulandı
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesine gelen bir yolcu, namazını kılmak için girdiği Abdulkadir Geylani camisinde şarj ettiği telefonu için halının altına 10 TL ve helallik isteyen bir not bıraktı. Not yaklaşık bir yıl sonra müezzin tarafından halının altında bulundu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geçen ve isminin Ayşe olduğu öğrenilen bir kadın, Abdulkadir Geylanı camisinde abdest aldıktan sonra namazını kıldı. Bu esnada telefonunu camideki priz yardımıyla şarj eden kadın, halının altına 10 TL para ve helallik istediği bir not bıraktı.
22 Ekim 2019 yılında bırakılan para ve not, bu yıl camide yapılan temizlik esnasında bulundu. Halının altından çıkan para ve not, okuyanları duygulandırdı.
Caminin genel temizliğinin yapıldığı esnada para ve notun bulan Cami Müezzini Ebubekir Çilenti, parayı görünce şaşırdığını, notu okuyunca ise çok duygulandığını belirtti.
Böyle duyarlı insanlar var
Notu ve parayı saklayacağını belirten Müezzin Çilenti, "Akşam Camide temizlik yaparken, bayan mescidinde halının altına bir kâğıt parçası buldum ve onu aldığımda bir not ve içinde de bir miktar para olduğunu gördüm. Notu bir bayan bırakmış ve içinde yolcu olduğunu, abdest alıp telefonu şarj ettiğini, namaz kıldığı için, bir miktar para bıraktığını yazmakta.