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Merkez Bankası'dan sürpriz faiz kararı! Altın rekor kırdı gram 491 lira oldu

Merkez Bankas'nın sürpriz kararı sonrası altın fiyatları uçuşa geçti. Kararın açıklanmasının ardından gram altın 491 lira ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. İşte son durum...

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını verdi. Faizin artırılması beklenirken Merkez Bankası değişikliğe gitmedi ve faizi yüzde 10,25'te sabit tuttu.

Kararın ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Dolara eş değer yükselen altında rekor kırıldı. Karar öncesi 481 lira seviyesinde bulunan gram altın, kararla birlikte 10 lira birden yükseldi.

Altının gram fiyatı  491 lira ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Şu sıralar gram altın 488 liradan alıcı buluyor.

Gram Altın

Alış:490.03

Satış:490.10

Çeyrek Altın

Alış:791,30

Satış: 800,10

Yarım Altın

Alış:1.582,50

Satış:1.600,20

Cumhuriyet Altını

Alış: 3.159,30

Satış:3.182,50

Reşat Altını

Alış:3.191,77

Satış: 3.215,45

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