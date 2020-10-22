Merkez Bankası'dan sürpriz faiz kararı! Altın rekor kırdı gram 491 lira oldu

Merkez Bankas'nın sürpriz kararı sonrası altın fiyatları uçuşa geçti. Kararın açıklanmasının ardından gram altın 491 lira ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. İşte son durum...Abone ol
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını verdi. Faizin artırılması beklenirken Merkez Bankası değişikliğe gitmedi ve faizi yüzde 10,25'te sabit tuttu.
Kararın ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Dolara eş değer yükselen altında rekor kırıldı. Karar öncesi 481 lira seviyesinde bulunan gram altın, kararla birlikte 10 lira birden yükseldi.
Altının gram fiyatı 491 lira ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Şu sıralar gram altın 488 liradan alıcı buluyor.
Gram Altın
Alış:490.03
Satış:490.10
Çeyrek Altın
Alış:791,30
Satış: 800,10
Yarım Altın
Alış:1.582,50
Satış:1.600,20
Cumhuriyet Altını
Alış: 3.159,30
Satış:3.182,50
Reşat Altını
Alış:3.191,77
Satış: 3.215,45