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Erdoğan'ın eski yaveri FETÖ'cü Ali Yazıcı için karar! Cezası 18 yıldan müebbet çevrildi

Terör örgütü FETÖ'den yargılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başyaveri Ali Yazıcı’ya 'yardım ve yataklıktan' verilen cezayı Yargıtay bozdu. Yerel mahkeme 18 yıl alan Yazıcı’ya müebbet hapis cezası verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 Temmuz gecesi suikat girişiminde bulunan ekibe, Erdoğan’ın kaldığı oteli bildiren eski başyaver Ali Yazıcı’ya “yardım ve yataklıktan” verilen cezayı Yargıtay bozdu. Yerel mahkeme müebbet verdi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli karara göre, ‘Cumhurbaşkanına suikast’ suçunun planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer alan Yazıcı’nın suikast için yapılan iş bölümünde yer aldı.

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimine ilişkin davanın gerekçeli kararında, eski başyaver Ali Yazıcı’nın ‘olayın asli faili’ olduğu belirtildi.

Cezanın az olması nedeniyle karar bozuldu

Davada 18 yıl hüküm giyen Yazıcı’nın cezası Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi tarafından ‘cezanın az olması’ nedeniyle bozuldu. Yeniden yargılamada daha önce ‘suikasta yardım’ gerekçesi ile 18 yıl hapis cezası verilen Yazıcı’nın olayın asli faili olduğu hükmedildi ve cezası müebbet hapse çevrildi.

Planını değiştirdi

Cumhurbaşkanı’nın kaldığı yeri kesin biçimde tespit edip Ankara’dan suikast eylemini gerçekleştirecek timin hareket noktası olan İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’ne geldi. Bu bilgiyi suikast timine ulaştırdı ve tim, bu bilgi doğrultusunda eylem planını değiştirdi. Yazıcı bu şekilde eylemin başarıya ulaşması bakımından etkin rol alarak, Cumhurbaşkanına suikast suçuna asli fail olarak katıldı.

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