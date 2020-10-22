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Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsünde dikkat çeken detay

Fenerbahçe'nin taraftar oylarıyla tasarımı seçilen yeni takım otobüsünün tanıtımı gerçekleştirildi. Otobüs camında yer alan 'Sevgi kurşun geçirmez' ifadesi dikkat çekerken yıllar önce Rize'de yaşanan kurşunlanma hadisesine gönderme yapıldı.

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Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan, Kemal Danabaş, Selahattin Baki ile teknik direktör Erol Bulut, oyuncular, Gürsel Turizm yöneticileri ve otobüsün tasarımını yapan sarı-lacivertli taraftar Burak Uluadaoğlu katıldı.

''300'ün üzerinde tasarım, ilgili arkadaşlara ulaştı''
Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, "Atatürk fotoğrafı, Türk bayrağı ve nazar boncuğu her zaman otobüste yer alır. Bu sene için taraftarların önerisiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını da otobüse ekledik. 'Sevgi kurşun geçirmez' mesajını da taraftarın isteğiyle otobüsün önüne koyduk. 2014'te yapılan ve failleri hala bulunmayan saldırıya mesaj olsun istedik. Türkiye ve yurt dışından tasarımlar yağdı. 3-4 gün gibi kısa sürede 300'ün üzerinde tasarım, ilgili arkadaşlara ulaştı. Bunların arasından dördünü seçtik. Otobüsümüzün nasıl giydirileceğini yine taraftarlarımızın oylarıyla belirledik" diye konuştu.

''Bu tasarımla şampiyonluğa ulaşacağız" 
Teknik direktör Erol Bulut ise tasarımın çok güzel olduğunu belirterek, "İnşallah bu sene bu tasarımla şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

'Sevgi kurşun geçirmez' detayı
Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Fethi Gündüz ise şunları söyledi: "1970'li yıllardan beri Fenerbahçe'ye sponsoruz. Bu gururu yaşıyoruz. İnşallah bu birliktelik yüzyıllarca devam eder. Bu sene voleybol takımının da sponsoruyuz. Yeni anlaşmayla basketbolun da sponsoru olacağız. Bu bayrağı hep taşıyacağız. 'Sevgi kurşun geçirmez' dedik, inşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz."

Fenerbahçe Futbol Takımı otobüsü, 2015 yılında Rize-Trabzon yolunda silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırılmıştı. Şoförün yüzünün sol tarafında kemikte kurşun giriş yeri tespit edilmişti. Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili bugün olay yerinde açıklama yapan Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, “yapılan araştırma sonrasında iri saçmalı av tüfeğiyle iki el ateş edildiği tespit edildi” demişti.

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