TGS TBMM'de! Gazeteciler 43 yıllık hakları için Meclis mesaisinde

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gazetecilerin yıpranma hakkının yasal güvence altına alınması için TBMM'de siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüştü

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TGS'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre heyet, fiili hizmet zammından faydalanabilmek için kart koşulunun kaldırılmasını ve matbaacılara da fiili hizmet zammı getirilmesini talep etti.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Genel Sekreter İlkay Akkaya ve TGS Hukuk Müşâviri Av. Meliha Selvi, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’a gazetecilerin yıpranma hakkına ilişkin bilgi verdi.

Ne olmuştu?

Gazetecilere çalışma koşullarının yıpratıcılığı nedeniyle erken emeklilik sağlayan ve 1977’de tanınan fiili hizmet zammı hakkı (yıpranma payı) 2019 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. AYM’nin kanuni düzenleme yapılması için verdiği süre 14 Kasım’da sona eriyor. Hükümet tarafından hazırlanan torba yasanın içerisine konan düzenleme ile gazetecilerin fiili hizmet zamları iade ediliyor.

Ancak teklifte fiili hizmet zammından yararlanmanın koşulu yine basın kartına sahip olmaya bağlanıyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hüküm korunuyor. Öte yandan sektörün önemli bir bileşeni olan matbaacılar da kapsam dışında tutuluyor.