BIST 1.202
DOLAR 7,92
EURO 9,38
ALTIN 486,39
HABER /  MEDYA

TGS TBMM'de! Gazeteciler 43 yıllık hakları için Meclis mesaisinde

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gazetecilerin yıpranma hakkının yasal güvence altına alınması için TBMM'de siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüştü

Abone ol

TGS'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre heyet, fiili hizmet zammından faydalanabilmek için kart koşulunun kaldırılmasını ve matbaacılara da fiili hizmet zammı getirilmesini talep etti.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Genel Sekreter İlkay Akkaya ve TGS Hukuk Müşâviri Av. Meliha Selvi, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’a gazetecilerin yıpranma hakkına ilişkin bilgi verdi.

Ne olmuştu?

Gazetecilere çalışma koşullarının yıpratıcılığı nedeniyle erken emeklilik sağlayan ve 1977’de tanınan fiili hizmet zammı hakkı (yıpranma payı) 2019 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. AYM’nin kanuni düzenleme yapılması için verdiği süre 14 Kasım’da sona eriyor. Hükümet tarafından hazırlanan torba yasanın içerisine konan düzenleme ile gazetecilerin fiili hizmet zamları iade ediliyor.

Ancak teklifte fiili hizmet zammından yararlanmanın koşulu yine basın kartına sahip olmaya bağlanıyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hüküm korunuyor. Öte yandan sektörün önemli bir bileşeni olan matbaacılar da kapsam dışında tutuluyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Markar Esayan için cenaze töreni! Patrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası'dan sürpriz faiz kararı! Altın rekor kırdı gram 491 lira oldu
Erdoğan'ın eski yaveri FETÖ'cü Ali Yazıcı için karar! Cezası 18 yıldan müebbet çevrildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı yok
Merkez Bankası faiz artırmadı dolar aniden fırladı! Piyasada son durum
Merkez Bankası, kritik faiz kararını verdi! Faizi yüzde 10,25'te sabit tuttu
Bolu'da emniyet müdürü talimat verdi! Bu defa cezayı trafik polisleri yedi
ÖNCEKİ HABERLER
Yozgat'ta hatalı sollama yapan araç feci kazayı getirdi
Kasım 2020 celp dönemleri askerlik yerleri açıklandı mı?
Habertürk ve Show TV'de koronavirüs paniği! Çalışanlar eve yollandı
Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsünde dikkat çeken detay
Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Hariri'ye verildi
Osman Durmuş eşi Ayfer Durmuş kimdir yaşı kaç?
Yorumlar