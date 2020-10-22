Habertürk ve Show TV'de koronavirüs paniği! Çalışanlar eve yollandı

Show TV ve Habertürk'te çalışan 10 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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Ciner Medya Grubu'nun Ankara Bürosu'nda görev yapan Show TV Ankara Temsilcisi Sibel Erdem, iki muhabir, bir montajcı ve bir editör olmak üzere toplam 5 kişide koronavirüs tespit edildi. Aynı binada bulunan Habertürk'te ise teknik kadro ağırlıklı olmak üzere 5 kişinin testleri de pozitif çıktı.



Bu durum üzerine yönetim aldığı korona tedbirleri çerçevesinde 'evden çalışma' yöntemine geçiş yaptı. Show Haber Merkezi'nde sadece bir montajcının, Habertürk'te ise bir ismin 'görev dağılımı' yapmak üzere Ankara Büro'da kalmasına, diğer çalışanların ise görevlerine evden gelip gitmelerine karar verildi.