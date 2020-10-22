BIST 1.202
DOLAR 7,92
EURO 9,37
ALTIN 486,63
HABER /  YEREL

Kayseri'de korkunç olay! Kızına 12 yıl cinsel istismarda bulunan babaya 48 yıl hapis

KAYSERİ'de uzun yıllardır babasının cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden ve soluğu savcılıkta alan genç kadın şikayette bulundu. Sanık iddiaları kabul etmeyip beraat isterken mahkemeden 48 yıl hapis cezası kararı çıktı.

Abone ol

KAYSERİ'de kızı T.K.'ye (31), 12 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan M.K. (57), 48 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 2007 yılından itibaren babası M.K. tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden T.K., geçen yıl 7 Kasım'da savcılığa giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan M.K., tutuklanarak cezaevine koyuldu. M.K., hakkında, 'cinsel istismar' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

"Suçsuzum beraatimi istiyorum"

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık M.K., hazır bulundu. Sanık M.K., "Kesinlikle cinsel istismarda bulunmadım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.K.'yi, 'cinsel istismar' suçundan 38 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 48 yıl hapis cezasına çarptırdı. 

"Artık bıktım"

T.K. savcılık ifadesinde, "Beni taciz eden bu adamdır. Artık bıktım. Ne kadar evlilik yaptıysam sorumlusu babamdır. Benim hayatımı mahveden bu adamın en ağır cezayı almasını istiyorum" demişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası'dan sürpriz faiz kararı! Altın rekor kırdı gram 491 lira oldu
Erdoğan'ın eski yaveri FETÖ'cü Ali Yazıcı için karar! Cezası 18 yıldan müebbet çevrildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı yok
Merkez Bankası faiz artırmadı dolar aniden fırladı! Piyasada son durum
Merkez Bankası, kritik faiz kararını verdi! Faizi yüzde 10,25'te sabit tuttu
Bolu'da emniyet müdürü talimat verdi! Bu defa cezayı trafik polisleri yedi
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Bulgaristan’a 'ikinci el' F-16 hibe edecek
TGS TBMM'de! Gazeteciler 43 yıllık hakları için Meclis mesaisinde
Yozgat'ta hatalı sollama yapan araç feci kazayı getirdi
Kasım 2020 celp dönemleri askerlik yerleri açıklandı mı?
Habertürk ve Show TV'de koronavirüs paniği! Çalışanlar eve yollandı
e nabız kayıt olma nasıl olur e nabız nedir nasıl girilir?
Yorumlar