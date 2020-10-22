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Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! Devlet Tiyatroları'nın sahneleri özel tiyatrolara açılıyor

 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları sahnelerinin, Covid-19 salgını nedeniyle açılış yapamayan özel tiyatroların kullanımına tahsis edileceğini açıkladı.

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Devlet Tiyatroları sahneleri özel tiyatroların kullanımına tahsis edilecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özel tiyatroları desteklemek için yapılacak tahsislerin, 1 Aralık-15 Haziran'da gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, "Devlet Tiyatroları'nın sahnelerini bu yılın aralık ayında kullanmak isteyen özel tiyatrolar, başvurularını 10 Kasım'a kadar, diğer aylar için yapılacak başvurular ise 2 ay önceden 'ozeltahsis@devtiyatro.gov.tr' adresine iletilecek. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü her ayın 20’sinde, takip eden aylar için yeni salon tahsis başvurusu açıklayacak" denildi.

Devlet Tiyatroları'nın yerleşik ve turne sahnelerine, bakanlığın 'Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelik' kapsamında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı özel tiyatroların başvuruda bulunabileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Talep edilen ilde kendi salonu bulunan özel tiyatrolar, aynı il içindeki sahnelere tahsis başvurusu yapamayacak. Tahsis yapılırken Devlet Tiyatroları sahnelerinin bulunduğu ildeki özel tiyatrolara öncelik verilecek. Başvurular elektronik başvuru sistemine ulaşan başvuru sırasına göre değerlendirilecek. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün e-posta adresine iletilecek başvurularda oyun metninin de gönderilmesi gerekiyor. Başvurulara ilişkin detaylara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabiliyor." 

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