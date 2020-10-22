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Kadıköy'de insanlık öldü! Denize düşen adama 'korona var' diye el uzatmadılar

KADIKÖY’de dengesini kaybederek denize düşen adamı kurtarma operasyonu yapıldı. Denizde hareketsiz halde duran Şenol Kuş gemi halatına bağlanarak sudan çıkarıldı. Bazı vatandaşlar denize düşen şahsı korona virüs nedeniyle el uzatıp sudan çıkarmayarak itfaiyenin gelmesini beklediler.

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Kadıköy sahilde deniz kenarında oturan Şenol Kuş ayağı kaydığı esnada dengesini kaybederek denize düştü. Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahsı gören vatandaşlar itfaiye, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri denizdeki adamı gemi halatına sararak vatandaşların da yardımı ile sudan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı Enes Gündüz, "Kalabalığı görünce, hemen koştum. Baktım adam denize düşmüş hemen tuttum onu suyun içindeyken. Birkaç kişi daha yardıma geldi. Çevredeki çoğu vatandaş resmen virüs var diye adamın elini tutmamak için yardım bile etmedi" şeklinde konuştu.

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